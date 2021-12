Sci alpino Val d’Isere femminile, Brignone: “Quest’anno è più facile” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Quest’anno il pendio è molto facile, non ci sono difficoltà tecniche e anche la parte bassa è stata raddrizzata parecchio. Ci sono comunque dei bei curvoni da tirare”. Così Federica Brignone commenta la seconda prova cronometrata della discesa femminile di Val d’Isère, in programma domani e valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. “Io sono migliorata molto nella parte di scorrimento, il secondo allenamento è già andato meglio rispetto al giorno precedente dove ero veramente piantata. Spero di andare ancora meglio in gara e sistemare le parti che non mi sono andate benissimo in questi due giorni“. Queste, invece, le parole di Elena Curtoni: “E’ una pista più facile rispetto agli altri anni. Mi è sempre piaciuta, forse la digerisco meglio rispetto ad altre località. ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) “il pendio è molto, non ci sono difficoltà tecniche e anche la parte bassa è stata raddrizzata parecchio. Ci sono comunque dei bei curvoni da tirare”. Così Federicacommenta la seconda prova cronometrata della discesadi Val d’Isère, in programma domani e valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci. “Io sono migliorata molto nella parte di scorrimento, il secondo allenamento è già andato meglio rispetto al giorno precedente dove ero veramente piantata. Spero di andare ancora meglio in gara e sistemare le parti che non mi sono andate benissimo in questi due giorni“. Queste, invece, le parole di Elena Curtoni: “E’ una pista piùrispetto agli altri anni. Mi è sempre piaciuta, forse la digerisco meglio rispetto ad altre località. ...

