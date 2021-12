Raffaele | “Puma” è il nuovo singolo

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Esce oggi, venerdì 17 dicembre, il” di. Chi èRenda è un artista calabrese. All’età di 16 anni partecipa a SanremoYoung su Rai1 e arriva in finale, classificandosi al secondo posto. Successivamente si esibisce alla 68esima edizione del Festival di Sanremo su Rai1, insieme ai ragazzi di Sanremo Young con cui ha condiviso il palco. Studia canto da oltre dieci anni. Ha preso parte all’ultima edizione di Amici, arrivando alle fasi finali del programma. Dopo l’uscita del suo primo Ep, “Il sole alle finestre”,torna al lavoro con un secondo album, anticipato dal, “”, disponibile in radio dal 17 dicembre 2021.: ...

