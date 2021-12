Per chi soffia il vento

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Giorgia Meloni vuole al quirinale un “patriota”, corteggiata dai liberali. Così la scelta del Presidente rischia di trasformarsi in una drammatica spaccatura. Nel Paese in cui l’illusione del leader forte sostituisce la politica

Advertising

myrtamerlino : E niente...per #TheEconomist siamo il Paese dell'anno 2021. Mentre c'è chi da noi si lamenta di tutto, all'estero r… - _Nico_Piro_ : #Afghanistan #17dicembre una delle vittime principali del collasso afghano è il giornalismo. Tra testate chiuse per… - EnricoLetta : C’è chi mette le istituzioni avanti rispetto alle proprie ambizioni. Merce rara in politica. A Bruxelles a ringrazi… - lauramilla2021 : @ThePrincesse84 @macheamarezza Chi sono io per contraddirti ?? - SilpelitEmpress : @selavyd Persone che kinnano Punpun: ew. Il manga ti fa vedere che è una persona di merda e ogni scena è fatta per… -

Ultime Notizie dalla rete : Per chi

Orizzonte Scuola

Purtroppo no, valeanni, forse decenni. Gli applausi a Draghi sono il fallimento di una ... E allora ha ragione da vendere Piercamillo Falasca quando dice che 'ora spetta avuol davvero bene al ...Il 2FA può essere un meccanismo di difesa molto utiletutti gli account, non solo quelli ad ... In poche parole,rientra nelle categorie sopra menzionate dovrà obbligatoriamente usare l'...Sono sette le Regioni e le Province fuori dalla zona bianca per Natale – Lombardia ed Emilia Romagna a rischio per la prossima settimana Aumentano le Regioni e Province in zona gialla. Da lunedì 20 ...NAPOLI – Vision Distribution, Bartleby Filme Indiana production hanno presentato all’Hotel Vesuvio lo scorso 16 dicembre il film di e con Alessandro Siani Chi ha incastrato Babbo ... Christian De Sica ...