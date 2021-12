Panico per la fuga di gas con l'aria irrespirabile. Ecco che cos'è successo (Di venerdì 17 dicembre 2021) FOSSOMBRONE - Per buona fortuna la fuga di gas si è generata da un contatore esterno. Né ci sono state conseguenze di alcun genere. Solo tanta paura alla luce della psicosi dominante a seguito del ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 17 dicembre 2021) FOSSOMBRONE - Per buona fortuna ladi gas si è generata da un contatore esterno. Né ci sono state conseguenze di alcun genere. Solo tanta paura alla luce della psicosi dominante a seguito del ...

Advertising

TheRealPinguini : Ci sono bonus per qualsiasi cosa, ma un bel bonus al 110% per chi installa sistemi di aerazione e filtraggio dell'a… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Secondo il premier rientra nella banalità del quotidiano che diritti fondamentali, dal lavoro all’istruzione, siano stati… - ngulacrist : ma io non capisvo la gente de classe mia che va nel panico per dei esercizi, ma statti calmo mica tammazza se non ne hai fatto uno - tiber_h : RT @LaVeritaWeb: Secondo il premier rientra nella banalità del quotidiano che diritti fondamentali, dal lavoro all’istruzione, siano stati… - ENRICO27218318 : RT @LaVeritaWeb: Secondo il premier rientra nella banalità del quotidiano che diritti fondamentali, dal lavoro all’istruzione, siano stati… -