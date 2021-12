Padre vince causa su madre no vax | sì a vaccino figlio 13enne

Advertising

Adesso che è arrivato il via libera anche per la fascia di età 5 - 11 anni, ilsta pensando di avviare una causa per vaccinare i due figli più piccoli. Nella causa è stato assistito dall'...Adesso che è arrivato il via libera anche per la fascia di età 5 - 11 anni, ilsta pensando di avviare una causa per vaccinare i due figli più piccoli. Nella causa è stato assistito dall'...Una sentenza del giudice tutelare del tribunale di Firenze ha dato il via libera alla vaccinazione anti-Covid per un 13enne. La disputa era nata perché la madre del giovane è una No vax mentre il padr ...Una sentenza del giudice tutelare del tribunale di Firenze ha dato il via libera alla vaccinazione anti-Covid per un 13enne ...