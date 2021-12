Ottantesimo anniversario di Pearl Harbor, Pastori: "Se si considera come fallimento dell’intelligence, un evento analogo potrebbe riaccadere” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono trascorsi 80anni da quel fatidico 7 dicembre del 1941 quando sulle isole Hawaii si abbatté uno dei più spietati attacchi aeronautici che si ricordi nella storia. Le forze aeree della marina imperiale giapponese accolsero di sorpresa la base militare americana di Pearl Harbor, che ospitava il quartier generale della flotta del Pacifico dell’esercito statunitense. Ben 353 aeromobili giapponesi partirono da sei portaerei giapponesi e colsero di sprovvista la forza navale americana portando alla morte di 2.403 soldatini all’affondamento di tre cacciatorpediniere, tre incrociatori, una nave scuola e un cacciamine oltre che all’abbattimento di 188 aerei. Questo attacco convincerà gli Stati Uniti a scendere in campo nella Seconda Guerra Mondiale, dopo che per mesi non erano voluti intervenire. Abbiamo contattato il professore Gianluca ... Leggi su strumentipolitici (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono trascorsi 80anni da quel fatidico 7 dicembre del 1941 quando sulle isole Hawaii si abbatté uno dei più spietati attacchi aeronautici che si ricordi nella storia. Le forze aeree della marina imperiale giapponese accolsero di sorpresa la base militare americana di, che ospitava il quartier generale della flotta del Pacifico dell’esercito statunitense. Ben 353 aeromobili giapponesi partirono da sei portaerei giapponesi e colsero di sprovvista la forza navale americana portando alla morte di 2.403 soldatini all’affondamento di tre cacciatorpediniere, tre incrociatori, una nave scuola e un cacciamine oltre che all’abbattimento di 188 aerei. Questo attacco convincerà gli Stati Uniti a scendere in campo nella Seconda Guerra Mondiale, dopo che per mesi non erano voluti intervenire. Abbiamo contattato il professore Gianluca ...

Advertising

IgersModena : RT @cittadimodena: ??Anime ribelli. Ada Rossi e Ursula Hirshmann ??Sabato 18 dicembre, ore 10.30, in Galleria Europa,… - cittadimodena : ??Anime ribelli. Ada Rossi e Ursula Hirshmann ??Sabato 18 dicembre, ore 10.30, in Galleria Europa, la conferenza-spet… - sportli26181512 : 20 anni senza Peppino Prisco, 'pazzo per l’Inter': Il 12 dicembre 2001, due giorni dopo il suo ottantesimo complean… -