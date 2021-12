**Open Arms: capitano Gdf, 'nave sovraffollata, dopo 5 giorni situazione peggiorata'** (Di venerdì 17 dicembre 2021) Palermo, 17 dic. (Adnkronos) - "Io salii a bordo della Open Arms una prima volta il 15 agosto del 2019 agosto con il personale medico del Cisom dell'Ordine di Malta. La nave era sovraffollata di migranti, erano provati dalla lunga permanenza a bordo. Poi sono risalito con il Procuratore Luigi Patronaggio e la situazione era ulteriormente peggiorata. Il ponte di coperta era sovraffollato, anche perché cinque giorni in più influiscono sulla sulla stanchezza". Lo ha detto il capitano Edoardo Anedda, comandante delle Sezioni Unità navale e operativa della Stazione navale della Guardia di finanza di Palermo deponendo al processo Open Arms a Palermo che vede alla sbarra il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Palermo, 17 dic. (Adnkronos) - "Io salii a bordo della Openuna prima volta il 15 agosto del 2019 agosto con il personale medico del Cisom dell'Ordine di Malta. Laeradi migranti, erano provati dalla lunga permanenza a bordo. Poi sono risalito con il Procuratore Luigi Patronaggio e laera ulteriormente. Il ponte di coperta era sovraffollato, anche perché cinquein più influiscono sulla sulla stanchezza". Lo ha detto ilEdoardo Anedda, comandante delle Sezioni Unità navale e operativa della Stazione navale della Guardia di finanza di Palermo deponendo al processo Opena Palermo che vede alla sbarra il leader della Lega Matteo Salvini.

Advertising

LegaSalvini : ++ OGGI IL CAPITANO A PALERMO PER IL PROCESSO SUL CASO OPEN ARMS ++ Siamo con te, Capitano! A testa alta, per l'It… - LegaSalvini : ++ DOMANI IL CAPITANO SARÀ A PALERMO PER IL PROCESSO SUL CASO OPEN ARMS ++ Siamo con te, Capitano! A testa alta, p… - matteosalvinimi : Venerdì sarò a Palermo per il processo sul caso Open Arms per aver fatto il mio dovere da ministro: difendere i con… - TV7Benevento : **Open Arms: capitano Gdf, 'nave sovraffollata, dopo 5 giorni situazione peggiorata'**... - DariaCarta : In realtà sta sperando che Jorge faccia qualche telefonata. Sai, oggi si saprà l' esito della sentenza riguardo l'… -