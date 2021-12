Occhiuto “La Calabria riparte se supera il deficit burocratico”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 dicembre 2021) “Inabbiamo undi capacità burocratica che rischia di farci perdere l’appuntamento storico del Pnrr. Si deve intervenire anche con il supporto necessario per progettare”. Così il presidente della Regione, Roberto, in un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress. ror/sat/red su Il Corriere della Città.