"Natale con Fise" torna negli ospedali italiani (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tre appuntamenti a Milano, Roma e Ancona fino al 21 Dicembre: la mascotte Fise Tony regalerà un sorriso ai piccoli pazienti torna "Natale con la Fise", l'iniziativa della Federazione Italiana Sport Equestri dedicata ai piccoli pazienti ricoverati negli ospedali italiani. Gli atleti Fise e la mascotte Tony il Pony in versione "Babbo Natale" faranno visita ai bambini, raccontando la magia del rapporto con il cavallo e portando loro dei doni. Nel 2019 – ultima edizione in presenza prima del blocco da Covid -19 – "Natale con la Fise" ha collezionato più di 500 regali, messi a disposizione volontariamente da tesserati e aziende, consegnati ai bimbi da giovani campioni delle discipline ...

