Napoli, piace Uduokhai per sostituire Manolas: l’alternativa è Sanchez (Di venerdì 17 dicembre 2021) Kostas Manolas, nonostante il mercato di gennaio non sia ancora iniziato, ha già lasciato Napoli. Il suo forte desiderio di ritornare in terra ellenica è stato accolto dalla società, che ha così ceduto il cartellino del calciatore all’Olympiacos. Ora in casa Napoli in quel di gennaio andrà necessariamente preso il sostituto. Le idee non mancano L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Kostas, nonostante il mercato di gennaio non sia ancora iniziato, ha già lasciato. Il suo forte desiderio di ritornare in terra ellenica è stato accolto dalla società, che ha così ceduto il cartellino del calciatore all’Olympiacos. Ora in casain quel di gennaio andrà necessariamente preso il sostituto. Le idee non mancano L'articolo

Advertising

annatrieste : Quindi:a #DeLaurentiis non piace la pizza e a #DeLuca non piacciono i napoletani che mangiano la pizza per strada '… - AlfredoPedulla : #Reinildo, esterno sinistro classe 1994, è in scadenza con il Lille che continua a proporgli il rinnovo. Piace da s… - Eurosport_IT : Insigne e il malcontento a Napoli... ??????? - Giu75Guarini : RT @annatrieste: Quindi:a #DeLaurentiis non piace la pizza e a #DeLuca non piacciono i napoletani che mangiano la pizza per strada 'come i… - cmdotcom : #Calciomercato #Empoli, #Viti in vetrina: non solo #Atalanta, piace anche a #Fiorentina e #Napoli [@francGuerrieri]… -