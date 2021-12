(Di venerdì 17 dicembre 2021) Bruxelles, 17 dicembre 2021 "Tutti i leader vogliono collaborare, perchè ci sono importanti effetti sulle imprese e sulle famiglie. In tutta franchezza ho l'impressione che i temi erano difficili da ...

Advertising

Sveva1605 : @Michel_Polledri @MatteoBandit2 @r0b1nvd Te li sei inventati. Non esiste nessun link. - Daniele55036579 : @Stefano0323 @Michel_Polledri @MatteoBandit2 @r0b1nvd Oltre al fatto che una bronchite non ti viene mentre giochi u… -

Ultime Notizie dalla rete : Michel Nessun

La7

C'erano diversi pareri tra chi era al tavolo stasera e non è stato possibile raggiungere un accordo"; così il presidente del Consiglio Uesull'aumento dei prezzi dell'energia. / EbsMentreha ribadito che per i singoli Paesi è "possibile" adottare misure aggiuntive, ma è importante anche che ci sia il necessario coordinamento a livello Ue. A questo proposito, la Francia "...Venerdì, 17 dicembre 2021 Home > aiTv > Michel: "Nessun accordo al Consiglio sui prezzi dell'energia" (Agenzia Vista) Bruxelles, 17 dicembre 2021 "Tutti i leader vogliono collaborare, perchè ci sono i ...Il Consiglio europeo ha imposto che il certificato verde duri non oltre i nove mesi dalla seconda dose di vaccino, lasciando la libertà di richiedere il tampone anche a chi ha completato il ciclo. Dop ...