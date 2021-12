Mi manda Italian Tech | il diritto alle istanze online e al domicilio digitale

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Per rivolgere una richiesta alla pubblica amministrazione non serve recarsi fisicamente allo sportello né all’ufficio postale per inviare una raccota

Advertising

AngelaCreta : RT @diritto2punto0: Mi manda Italian Tech #4 Nel quarto episodio parliamo: 1?? del diritto a presentare istanze online 2?? del diritto a… - coppolapaolo : RT @diritto2punto0: Mi manda Italian Tech #4 Nel quarto episodio parliamo: 1?? del diritto a presentare istanze online 2?? del diritto a… - diritto2punto0 : Mi manda Italian Tech #4 Nel quarto episodio parliamo: 1?? del diritto a presentare istanze online 2?? del dirit… - mattia_clemente : RT @diritto2punto0: Mi manda Italian Tech #3 Nel terzo episodio della guida sui diritti digitali, parliamo del 'diritto all'inclusione di… - CorriereQ : Mi manda Italian Tech, il diritto all’inclusione digitale -

Ultime Notizie dalla rete : manda Italian

Repubblica TV

Qualsiasi istanza o dichiarazione può essere trasmessa con modalità telematiche , purché sia possibile identificare con certezza il mittente. Le istanze online sono valide se: sottoscritte con firme ...Secondo il principio di neutralità tecnologica , le Pubbliche amministrazioni, anche al fine di garantire la concorrenza e il pluralismo degli operatori di mercato, non devono imporre o discriminare a ...ROMA (ITALPRESS) – Mario Draghi “è una persona dotata di grande autorevolezza, ma oggi non ho gli elementi per dire come voterebbe Fratelli d’Italia davanti a una sua candidatura al Quirinale”. Lo dic ...Intervista alla Stampa: non so se lo voterei per il Quirinale. "In ogni caso si deve tornare a votare. Non vaccinerò mia figlia" ...