LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2021 in DIRETTA: Kilde ipoteca la vittoria, tra poco Paris (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI OGGI LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE ALLE 10.30 12.13 Sarà difficilissimo battere Kilde, non ha sbagliato praticamente nulla. Forse una leggera sbandata in uscita dai ciaslat, ma parliamo di inezie. 12.12 Kilde ipoteca LA vittoria! Vola in testa con 27 centesimi su Kriechmayr: il norvegese e l’austriaco hanno disputato una gara a parte rispetto agli altri. 12.11 0.06 di vantaggio per lo scandinavo al primo rilevamento, 0.10 al secondo. E’ tiratissima… 12.10 Romed Baumann è quarto a 1?00, perde tantissimo nel finale. Resta davanti a Casse per soli 8 centesimi. Ora il favorito n.1, il norvegese Aleksander Aamodt ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI LADELLA SECONDA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE ALLE 10.30 12.13 Sarà difficilissimo battere, non ha sbagliato praticamente nulla. Forse una leggera sbandata in uscita dai ciaslat, ma parliamo di inezie. 12.12LA! Vola in testa con 27 centesimi su Kriechmayr: il norvegese e l’austriaco hanno disputato una gara a parte rispetto agli altri. 12.11 0.06 di vantaggio per lo scandinavo al primo rilevamento, 0.10 al secondo. E’ tiratissima… 12.10 Romed Baumann è quarto a 1?00, perde tantissimo nel finale. Resta davanti a Casse per soli 8 centesimi. Ora il favorito n.1, il norvegese Aleksander Aamodt ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE super-G #ValGardena 2021, sci alpino maschile @_SuperNews_ #FISAlpine - zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda Prova Val d’Isere in DIRETTA: Goggia alle spalle di Puchner. Non parte Gut-Behrami -… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val Gardena in DIRETTA: Kilde in testa, 16° Dominik Paris - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prima Prova discesa Val d'Isere in DIRETTA: Sofia Goggia nettamente al comando davanti a Mowinckel… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prima Prova discesa Val d'Isere in DIRETTA: Sofia Goggia fa subito il vuoto -