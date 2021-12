Live Lazio-Genoa 3-1 Melegoni gol della bandiera (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lazio-Genoa apre la diciottesima giornata di Serie A, una giornata che regalerà molto spettacolo, specialmente per le zone alte della classifica. Eh si, sia i biancocelesti, sia la... Leggi su ilmattino (Di venerdì 17 dicembre 2021)apre la diciottesima giornata di Serie A, una giornata che regalerà molto spettacolo, specialmente per le zone alteclassifica. Eh si, sia i biancocelesti, sia la...

Advertising

AnnaSerturini : Non sarà mai una partita qualunque. Non sarà mai la partita giocata solo da chi scende in campo. Sara’ la partita… - Sportschau_live : Lazio Rom - FC Genua 3:1 - Spielende - matchcorner : ?? Live: Lazio 3-1 Genoa ?? Goal: Melengoni (86’) ?? Assist: Cambiaso #SerieA - calciomercatoit : 80' - GOOOL ZACCAGNI! La Lazio la chiude con il numero 20 #LazioGenoa 3-0 LIVE #SerieA - matchcorner : ??Live: Lazio 3-0 Genoa ?? Goal: Zaccagni (81’) ?? Assist: Luis Alberto #SerieA -