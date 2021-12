Le Regioni in zona gialla da lunedì 20 dicembre 2021: l’elenco ufficiale (Di venerdì 17 dicembre 2021) In Italia i contagi continuano ad aumentare e da lunedì 20 dicembre la cartina della penisola cambierà ancora una volta colore. Dopo il Friuli Venezia Giulia, la provincia autonoma di Bolzano e la Calabria, dal 20 dicembre sicuramente anche la Liguria sarà in zona gialla. A confermarlo, in anticipo, è stato il presidente della Regione, Giovanni Toti, che ha dichiarato: ‘Da lunedì la Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane’. Ma non sarà, molto probabilmente, l’unica Regione perché il virus e le sue varianti corrono e ora che si avvicinano le feste di Natale l’allerta resta massima. Quali sono le Regioni in zona gialla da lunedì 20 dicembre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 dicembre 2021) In Italia i contagi continuano ad aumentare e da20la cartina della penisola cambierà ancora una volta colore. Dopo il Friuli Venezia Giulia, la provincia autonoma di Bolzano e la Calabria, dal 20sicuramente anche la Liguria sarà in. A confermarlo, in anticipo, è stato il presidente della Regione, Giovanni Toti, che ha dichiarato: ‘Dala Liguria sarà inper le prossime due settimane’. Ma non sarà, molto probabilmente, l’unica Regione perché il virus e le sue varianti corrono e ora che si avvicinano le feste di Natale l’allerta resta massima. Quali sono leinda20...

Agenzia_Ansa : Quattro Regioni e Province autonome superano la soglia di allerta dei tre parametri indicati per il passaggio alla… - CorriereCitta : Le Regioni in zona gialla da lunedì 20 dicembre 2021: l’elenco ufficiale - Paesedellanima : RT @Tg3web: Brusca impennata dell'incidenza dei casi di covid. Solo un lieve calo dell'indice Rt. Secondo gli ultimi dati dell'Istituto Sup… - Tg3web : Brusca impennata dell'incidenza dei casi di covid. Solo un lieve calo dell'indice Rt. Secondo gli ultimi dati dell'… - zazoomblog : Zona gialla: per quali Regioni regole e Super Green Pass - #gialla: #quali #Regioni #regole -