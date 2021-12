Lady Gaga: “Patrizia Reggiani? Non penso sia una brava persona” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lady Gaga in questi giorni ha rilasciato una lunghissima intervista a Variety per il film House Of Gucci, uscito finalmente anche nel nostro paese. In un solo giorno sono stati staccati 31.419 biglietti su suolo italiano, che diventano 59.593 biglietti se consideriamo anche le anteprime, per un totale di 440 mila euro incassati. “Sul set ho avuto una psichiatra, perché sentivo che ne avevo bisogno, mi faceva sentire più sicura. Questo perché mi ero realmente calata nei panni di Patrizia Reggiani e vivevo come se fossi lei. Parlavo come se fossi lei, con il suo accento. Ero lei anche quando non parlavamo di cose legate al film ed ogni volta facevo finta che Maurizio (Adam Drive, ndr) mi stesse aspettando in fondo alle scale. Vivevo la mia vita, ma come se fossi lei. Gli attori non dovrebbero spingersi fino a quel ... Leggi su biccy (Di venerdì 17 dicembre 2021)in questi giorni ha rilasciato una lunghissima intervista a Variety per il film House Of Gucci, uscito finalmente anche nel nostro paese. In un solo giorno sono stati staccati 31.419 biglietti su suolo italiano, che diventano 59.593 biglietti se consideriamo anche le anteprime, per un totale di 440 mila euro incassati. “Sul set ho avuto una psichiatra, perché sentivo che ne avevo bisogno, mi faceva sentire più sicura. Questo perché mi ero realmente calata nei panni die vivevo come se fossi lei. Parlavo come se fossi lei, con il suo accento. Ero lei anche quando non parlavamo di cose legate al film ed ogni volta facevo finta che Maurizio (Adam Drive, ndr) mi stesse aspettando in fondo alle scale. Vivevo la mia vita, ma come se fossi lei. Gli attori non dovrebbero spingersi fino a quel ...

