La sorella di Justine Mattera operata al cuore | «Salvata con tessuti di suini e bovini»

Advertising

zazoomblog : Justine Mattera paura per la sorella Jessica operata al cuore: «La radioterapia le ha distrutto il corpo» -… - DonnaGlamour : Justine Mattera: la sorella operata al cuore ce l’ha fatta: “Aveva solo il 40% di possibilità di sopravvivere” - infoitcultura : La sorella di Justine Mattera operata al cuore: «Aveva solo il 40% di possibilità di sopravvivere. Salvata con tess… - infoitcultura : Justine Mattera, chi è la sorella Jessica: età, lavoro e malattia (FOTO) - zazoomblog : La sorella di Justine Mattera è stata operata al cuore aveva solo il 40% di possibilità di sopravvivere - #sorella… -

Ultime Notizie dalla rete : sorella Justine

Lei e suasono molto legate, e infatti la showgirl si è recata in North Carolina quando suaJessica nel 2021 ha dovuto subire un delicato intervento al cuore.Mattera ...La showgirlMattera è tornata dallaminore per starle a fianco in un momento molto delicato, un'operazione al cuore che per fortuna ha superato. Laminore diMattera ha subito un delicatissimo intervento al cuore causato dalle terapie per il linfoma di Hodkin's. L'intervento aveva sotto al 50% di probabilità di riuscita, ma la ...Scopriamo cosa c'è da sapere su Jessica Mattera, la sorella di Justine Mattera che ha lottato contro il linfoma di Hodgkin.La showgirl Justine Mattera è tornata dalla sorella minore per starle a fianco in un momento molto delicato, un'operazione al cuore che per fortuna ha superato ...