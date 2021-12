Juve: “Dubbio tra Kean e Kaio Jorge. Con Dybala meglio non rischiare” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Dubbio è l’attacco. Chi gioca? Dybala è fuori, Morata segna poco ma sarà sempre al centro. Il ballottaggio resta tra i due giovani della rosa: “Gioca Morata e devo sceglierne uno tra Kean e Kaio Jorge, che ha fatto bene a Venezia. Uno tra Kean e Kaio giocherà dall’inizio”, ha detto Massimiliano Allegri nella conferenza stampa che precede la gara di domani contro il Bologna. L’allenatore bianconero analizza la sfida: “Bisogna prepararsi a una partita difficile, nei secondi tempi fanno molti gol e quindi vuol dire che sono in buona condizione fisica e mentale. Vengono da due sconfitte quindi non sarà assolutamente facile”. Sul centrocampo afferma: “Arthur ha finito la punizione. Locatelli ha avuto un paio di giorni di assenza dall’allenamento per problemi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilè l’attacco. Chi gioca?è fuori, Morata segna poco ma sarà sempre al centro. Il ballottaggio resta tra i due giovani della rosa: “Gioca Morata e devo sceglierne uno tra, che ha fatto bene a Venezia. Uno tragiocherà dall’inizio”, ha detto Massimiliano Allegri nella conferenza stampa che precede la gara di domani contro il Bologna. L’allenatore bianconero analizza la sfida: “Bisogna prepararsi a una partita difficile, nei secondi tempi fanno molti gol e quindi vuol dire che sono in buona condizione fisica e mentale. Vengono da due sconfitte quindi non sarà assolutamente facile”. Sul centrocampo afferma: “Arthur ha finito la punizione. Locatelli ha avuto un paio di giorni di assenza dall’allenamento per problemi ...

