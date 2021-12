Il team di Destruction AllStars al lavoro sul prossimo gioco per PS5

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Lucid Games, sviluppatore di, sta apparentemente lavorando a un “AAA” per PS5. Il tweet La notizia arriva tramite il tweet (qui sotto), secondo il quale, ieri 16 dicembre, il profilo LinkedIn di un dipendente di Lucid Games è stato aggiornato con nuove informazioni. Il profilo del dipendente, che è un progettista tecnico presso lo studio, mostra che stanno lavorando a un “IP AAA ancora non annunciato per PlayStation 5”. Lucid Games is working on an unannounced First-Party Flagship AAA IP for the PlayStation 5. pic.twitter.com/XgNzfFOxeo— Timur222 (@bogorad222) December 16, 2021 Lucid Games Se non hai familiarità con Lucid Games, lo studio con sede nel Regno Unito è stato fondato circa un decennio fa dopo il crollo di Bizarre Creations. Lo studio avrebbe continuato a lavorare su Geometry Wars 3: ...

Gli indizi arrivano direttamente da Lucid Games, team di sviluppo che a inizio 2021 ha pubblicato su PS5 Destruction All Star, un titolo molto vicino a Twisted Metal nella forma. Tra questi titoli misteriosi, è da qualche tempo che si vocifera in rete di un possibile ritorno della saga di Twisted Metal. Gli indizi arrivano direttamente da Lucid Games, team di sviluppo che a in ...