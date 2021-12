Il Rinascimento del Giappone

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il paese è riuscito a contenere la pandemia e il nuovo primo ministro Fumio Kishida ora lancia un super pacchetto di stimoli per far ripartire l’economia. Soprattutto i settori più colpiti come il turismo e l’automotive. Ma restano i nodi di una popolazione troppo anziana e del primo debito pubblico al mondo. La start-upse Mira Robotics ha progettato un prototipo di robot pilotato da remoto, nome in codice Ugo, per assistere gli anziani soli in casa con le faccende domestiche. Tra le funzioni c’è anche un raggio di luce ultravioletta per eliminare virus e batteri dalle maniglie delle porte. La gestione della pandemia, con soluzioni meno eccentriche, è la più immediata delle grandi sfide che sta affrontando ile di cui il nuovo premier Fumio Kishida è chiamato a occuparsi. I risultati ottenuti finora dal Paese nel contenere il morbo ...