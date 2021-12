Advertising

qnazionale : Il rapper Neima Ezza racconta in strofe la periferia milanese di Aler San Siro. E dall’esordio della sua canzone na… - Luce_news : Il rapper Neima Ezza racconta in strofe la periferia milanese di Aler San Siro. E dall’esordio della sua canzone na… -

Ultime Notizie dalla rete : rapper Neima

Luce

IlEzza la chiama 'la mia perif', 'casa mia' 'Vengo dalla perif' Non parlare di quello che vedi, vengo dalla perif' Non parlarmi delle popolari Delle occhiaie qui sotto gli occhiali ......sul main stage dell'evento ilMassimo Pericolo presentato da Moko. Per rimanere in tema, sabato 13 il microfono passerà nelle mani del collettivo RM4E, la crew composta da Rondodasosa,...