Il piano per uccidere il Premier della Sassonia e la deriva violenta dei No Vax in Germania (Di venerdì 17 dicembre 2021) La deriva no vax in Germania sta prendendo una piega sempre più violenta. La Bbc riporta che la polizia tedesca, mercoledì scorso, ha dovuto attuare una serie di raid per sgominare una rete di antivaccinisti che stavano programmando l'omicidio del primo ministro della Sassonia Michael Kretschmer e di altri membri del governo. "Dresden Offlinevernetzung": questo il nome della chat dove i circa 100 partecipanti, a Dresda, capitale della Sassonia, avevano iniziato a pianificare l'uccisione dei membri dell'esecutivo. I no vax, nel gruppo, criticavano violentemente le restrizioni contro il coronavirus, anche quelle introdotte di recente per contrastare la diffusione della variante Omicron. I poliziotti hanno perquisito le abitazioni di ...

