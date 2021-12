Greta Beccaglia | il giornalista tv che l' aveva difesa querela gli odiatori del web | «Minacce pesanti»

Advertising

Giorgio Micheletti, il giornalista conduttore della trasmissione sportiva di Toscana Tv per cui lavora, la cronista molestata dai tifosi della Fiorentina davanti allo stadio di Empoli il 27 novembre 2021, denuncerà le tante persone che con minacce e offese lo hanno bersagliato sui ..., il giornalista querela gli odiatori Micheletti precisa che le iniziative legali per cui è stato incaricato l'avvocato Massimiliano Manzo del foro di Firenze 'non hanno alcuna mira ...I social, l'odio, le minacce: Giorgio Micheletti, il giornalista conduttore della trasmissione sportiva di Toscana Tv per cui lavora Greta Beccaglia, la cronista molestata dai tifosi ...Giorgio Micheletti: "Le iniziative legali non hanno alcuna mira economica: qualunque risarcimento verrà integralmente devoluto alla Fondazione Tommasino Bacciotti, di cui ho grande stima».