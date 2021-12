Green pass, la durata potrebbe cambiare ancora. Rasi: 'Perde validità ogni giorno' (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Green pass da 12 a 9 mesi , anzi no, a 6 mesi: la validità del certificato verde potrebbe essere 'tagliata' ancora. A dirlo è Guido Rasi , già direttore dell'Ema e oggi consulente del commissario ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilda 12 a 9 mesi , anzi no, a 6 mesi: ladel certificato verdeessere 'tagliata'. A dirlo è Guido, già direttore dell'Ema e oggi consulente del commissario ...

Advertising

borghi_claudio : Uscire dalla full immersion in commissione David Rossi, guardare le notizie e vedere la narrazione sul salvifico gr… - TgLa7 : Il Questore di Pordenone, Marco Odorisio, ha disposto il foglio di via obbligatorio per tre anni, dal comune di Por… - borghi_claudio : Mannaggia, la regione più vaccinata d'Italia? Senza i cortei no green pass? Contagi più alti di aprile quando non e… - drsmoda : RT @AlexGiudetti: Il coordinatore del CTS, Locatelli, conferma che il Green Pass non ha funzione sanitaria e che il vaccino non protegge da… - GianpaoloZatti : RT @BarbaraRaval: Legnano. Insegnante in sciopero della fame contro il Green Pass. Rosario Del Vecchio: 'Servo lo Stato da 37 anni, ho cres… -