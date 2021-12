“Empath – Miche e la ricerca delle nove perle” l’urban fantasy di Alessandro Ventrice

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 17 dicembre 2021) “e la” diè un avventuroso urbanambientato ai giorni nostri in una Torino reale e allo stesso tempo magica: tra le sue strade sono infatti nascosti dei portali, attraverso i quali si accede a mondi paralleli abitati da esseri fantastici, come streghe, fate, demoni e geni alati. Il protagonista dell’opera èlangelo –per gli amici – un quattordicenne schivo e riflessivo, che deve affrontare il dolore di avere sua madre in coma da ben dieci anni.non sa però che la donna è sempre con lui, perché ella sta vivendo un’esistenza sospesa in una dimensione astrale, a causa di un rito magico compiuto per ...