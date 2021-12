“Draghi resti premier, sono d’accordo con l’Economist”, Salvini condivide l’opzione Draghi premier per far rinascere il Paese (Di sabato 18 dicembre 2021) Ieri come scritto in un altro articolo, il prestigioso tabloid The Economist ha definito l’Italia ‘il Paese modello 2021’. Un riconoscimento preziosissimo, in gran parte meritato grazie soprattutto all’avvento di Draghi, “un premier competente e rispettato a livello internazionale. Grazie a lui, e alla maggioranza che ha sepolto le divergenze a sostegno di un programma di profonde riforme, l’Italia è uscita da una crisi riuscendo a riprendersi meglio di Francia e Germania”. Del resto, come non condividere tali affermazioni? Basti voltarsi indietro per scorgere ancora le macerie fumanti tra le quali, come zombie confusi, vedevamo ‘vagare’ la nostra (in)capace classe politica. Draghi ha preso in mano il Paese nel momento ... Leggi su italiasera (Di sabato 18 dicembre 2021) Ieri come scritto in un altro articolo, il pgioso tabloid The Economist ha definito l’Italia ‘ilmodello 2021’. Un riconoscimento preziosissimo, in gran parte meritato grazie soprattutto all’avvento di, “uncompetente e rispettato a livello internazionale. Grazie a lui, e alla maggioranza che ha sepolto le divergenze a sostegno di un programma di profonde riforme, l’Italia è uscita da una crisi riuscendo a riprendersi meglio di Francia e Germania”. Del resto, come nonre tali affermazioni? Basti voltarsi indietro per scorgere ancora le macerie fumanti tra le quali, come zombie confusi, vedevamo ‘vagare’ la nostra (in)capace classe politica.ha preso in mano ilnel momento ...

