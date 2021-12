“Devi buttare il veleno dal cuore” | la vicenda shock di una residenza nel palermitano

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono davvero agghiaccianti i particolari che emergono dalle intercettazioni delle conversazioni tra gli operatori della struttura “Suor Rosina La Grua Onlus” di Castelbuono, comune nel. Il plesso, già ribattezzato “clinica degli orrori”, è stato messo sotto sequestro in seguito all’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Termini Imerese su richiesta della Procura. La struttura, convenzionata con l’Asp di Palermo, fornisce servizi di riabilitazione a 23 pazienti con gravi disabilità fisiche e psichiche. LEGGI ANCHE => “Maltrattata in ospedale”: si infittisce il mistero sulla scomparsa di Sara Pedri Ma quella che doveva essere una clinica di assistenza era ormai diventata un incubo per i pazienti, che venivano costantemente picchiati, vessati, offesi e costretti a terribili umiliazioni. Tra gli aspetti più terrificanti riscontrati dagli ...

Per quanto riguarda il contenuto dei tuoi armadietti in casa, la regola è semplice:via tutto il veleno per topi più vecchio di cinque anni, perché la composizione potrebbe essere ...Poi venivano offesi: 'il veleno dal cuore' diceva un altro inserviente della struttura. 'E' un manicomio, un lager nazista', commentavano, non sapendo di essere intercettate, alcune ...Il servizio sanitario truffato per 7 milioni di euro. Nell’inchiesta della Guardia di Finanza si parla di “ un campionario aberrante di crudeltà” ...35 misure cautelari e quasi 7 milioni di euro di beni confiscati: le Fiamme Gialle hanno scoperto una casa di riposo lager dove venivano torturati dei disabili ...