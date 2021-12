Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez svelato il sesso dei gemelli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Con un tenero video dei figli per annunciare la sorpresa con i coriandoli.Il pancino di Georgina Rodriguez si vede appena, ma la gioia per l’arrivo dei due gemelli in casa di Cristiano Ronaldo è davvero incontenibile. Anche gli altri figli della coppia non vedono l’ora di allargare la famiglia e sono proprio loro i protagonisti Leggi su people24.myblog (Di venerdì 17 dicembre 2021) Con un tenero video dei figli per annunciare la sorpresa con i coriandoli.Il pancino disi vede appena, ma la gioia per l’arrivo dei duein casa diè davvero incontenibile. Anche gli altri figli della coppia non vedono l’ora di allargare la famiglia e sono proprio loro i protagonisti

FabrizioRomano : Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo. #UCL - goal : PSG v MANCHESTER UNITED. LIONEL MESSI v CRISTIANO RONALDO. The #UCLdraw didn't disappoint ?? - OptaPaolo : 31 - Dusan #Vlahovic è diventato solamente il terzo giocatore negli ultimi 60 anni a realizzare più di 30 gol in Se… - frizquisot : RT @ArobaseGiovanny: Cristiano Ronaldo domination : ?? Angleterre ?? Espagne ?? Italie ?? Europe ?? Football mondial - StigmabaseF : Cristiano Ronaldo, gioia incontenibile in famiglia: l'annuncio del sesso dei due gemellini - Leggo: La coppia ha de… -