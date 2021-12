Covid, record di casi: oltre 28 mila. Figliuolo: «Vacciniamo i bimbi» (Di sabato 18 dicembre 2021) Rilevati 28 mila positivi in 24 ore, il numero più alto da quando ci sono i vaccini. Si impenna l’incidenza e si riempiono i reparti. Figliuolo: gli italiani siano ancora responsabili Leggi su corriere (Di sabato 18 dicembre 2021) Rilevati 28positivi in 24 ore, il numero più alto da quando ci sono i vaccini. Si impenna l’incidenza e si riempiono i reparti.: gli italiani siano ancora responsabili

Advertising

Agenzia_Ansa : Nel Regno Unito si registra un nuovo record di contagi da Covid con 88. 376 nuovi casi in 24 ore stando alle cifre… - TgLa7 : ??#Covid, in #Gb record assoluto: 78.610 nuovi casi nelle ultime 24 ore?? #TgLa7 #notizie #15dicembre - Adnkronos : Oltre 20mila contagi e 118 morti in un giorno in Italia, il virus torna ai livelli di aprile. #covid - attilasarti : RT @assurdistan: Vi ricordo che Conte ha almeno due record: - ha fatto entrare l'Armata Rossa su suolo italiano e quindi EU per aiuti COVI… - GibelliTiziana : RT @assurdistan: Vi ricordo che Conte ha almeno due record: - ha fatto entrare l'Armata Rossa su suolo italiano e quindi EU per aiuti COVI… -