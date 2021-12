Covid | Iss | crescono intensive e ricoveri Incidenza ancora in salita | lieve calo Rt

Advertising

borghi_claudio : Delle 100 persone morte CON covid ogni giorno in media 42 sono non vaccinate e 58 sono vaccinate (dati iss). Ogni g… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Iss: dopo cinque mesi la protezione scende dal 74% al 39% | Con la terza dose 'risale' al 93% #Covid… - Adnkronos : No vax, report Iss: 'Il rischio di morte è 16 maggiore rispetto a vaccinati con terza dose'. #covid - Eib63 : RT @TgLa7: #Covid_19, Iss: incidenza sale da 176 a 241, Rt giu' 1,13 - bigini_roberto : Ricordate Ronzulli Cecchipavone o un automa qualsiasi quando nei talk – roteando gli occhi – brutalizzavano l'inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Iss

Dal monitoraggio- Ministero della Salute, i cui dati sono all'esame della cabina di regia, i dati sulla pandemia disembrano continuare a peggiorare. L'incidenza settimanale a livello nazionale è in netto ...Secondo l'ultimo monitoraggio dell', tutti e 3 i parametri per il passaggio dalla zona bianca alla zona gialla sono in crescita in Italia: il, alimentato dalla variante Omicron , fa ...I dati del monitoraggio della Cabina di regia: una Regione classificata a rischio alto. E salgono anche i casi non legati a catene di trasmissione ...Roma, 17 dic. (LaPresse) - Liguria, Marche, Veneto e provincia di Trento sono destinate ad entrare in zona gialla da lunedì. In tutti e quattro questi ...