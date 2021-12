Covid, Fauci: “Non prevedo nuove restrizioni agli ingressi in Usa dall’Europa, Omicron già abbastanza diffusa” (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’istituzione di restrizioni all’ingresso negli Usa di persone provenienti dall’Europa “non penso che succederà, perché c’è già abbastanza diffusione della Omicron negli Stati Uniti, quindi provare a tenere lontana la Omicron da altri Paesi potrebbe non essere efficace, perché è già molto presente negli Stati Uniti”. Così Anthony Fauci, immunologo e Chief medical advisor della Casa Bianca a Sky Tg24. “Per cui non prevedo nuove restrizioni dall’Europa verso gli Stati Uniti, rimarrà così”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’istituzione diall’ingresso negli Usa di persone provenienti“non penso che succederà, perché c’è giàdiffusione dellanegli Stati Uniti, quindi provare a tenere lontana lada altri Paesi potrebbe non essere efficace, perché è già molto presente negli Stati Uniti”. Così Anthony, immunologo e Chief medical advisor della Casa Bianca a Sky Tg24. “Per cui nonverso gli Stati Uniti, rimarrà così”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

