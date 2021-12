Charlotte Casiraghi | i migliori look del 2021 all’insegna dell’eleganza

(Di venerdì 17 dicembre 2021) L’eleganza che contraddistingue la famiglia reale moneghina e il glamour hollywoodiano si mixano nel guardaroba di. Principessa moderna, famosa per uno stile eccentrico, ricercato e sempre impeccabile, dove ispirazioni haute couture e rimandi equestri si alternano di continuo. Un portamento e uno charm che ricordano Grace Kelly, con la quale condivide anche uno spiccato gusto in fatto di moda. Daisui red carpet, a quelli nei front row delle sfilate fino a quelli più rilassati: l’impeccabile stile della rende icona Royal al pari delle lontane cugine Kate Middleton e Letizia Ortiz. Uno stile bon-ton firmato Chanel Il rapporto trae il brand parigino è una storia d’amore e di eleganza. Anche nella principessa ...

Nuovo appuntamento con gli incontri letterari di Rue Cambon vuol dire anche nuovo appuntamento con la moda Chanel e la sua ambassador più blasonata,, che puntualmente ci incanta con il perfetto mix tra giacche Chanel , look da sogno e intriganti conversazioni su romanzieri o scrittori dimenticati. Dopo il rendez vous sulla ...fa perdere colpi a Charlene, quel dettaglio non è passato inosservato. Tutta l'attenzione mediatica è su di lei, ma cosa sta succedendo? Il Principato di Monaco negli ultimi ...Universalità e versatilità. Non sono concetti astratti né irraggiungibili, quando si parla di taglio caschetto per capelli. E sono qualità che appartengono entrambe al taglio bob più corto e micro. Un ...