Cessione vicina in casa Juve: ci provano due club di A! (Di venerdì 17 dicembre 2021) La mediana è sicuramente uno dei reparti nei quali la Juventus di Massimiliano Allegri ha abbastanza lacune. In vista di una decisa risistemazione di quella parte di campo, il quale ha visto porre le prime basi con l'acquisto di Locatelli e forse, con l'innesto in futuro di Fagioli, che tanto bene sta facendo alla Cremonese, il club bianconero ha,tuttavia, necessità prima di vendere. Arther Juventus CessioneParlando del mercato cessioni della Juventus in vista di gennaio, il quotidiano Tuttosport si concentra sul nome di Arthur, brasiliano in uscita dalla Continassa come ammesso pochi giorni fa dal suo agente Pastorello. Il giornale ipotizza le possibili destinazioni, tanto in Italia quanto all'estero: in Serie A potrebbero aprirsi spiragli con Lazio e Roma, mentre in Europa sembrano Siviglia e ...

