Can Yaman verso Sanremo 2022: trattativa con Amadeus (Di venerdì 17 dicembre 2021) Amadeus sta organizzando al meglio il Festival di Sanremo 2022. Stando ad un'indiscrezione dell'ultima ora, sembra che il direttore artistico e conduttore sia in trattativa da tempo con l'attore turco Can Yaman. Can Yaman verso Sanremo 2022 Dopo il successo raggiunto in Italia grazie a soap opera come DayDreamer – Le Ali del sogno, Can Yaman potrebbe sbarcare anche sulla televisione di Stato con una veste del tutto diversa. Il Giornale ha lanciato un'indiscrezione che lo riguarda e che lo vede prossimo alla firma del contratto per il Festival di Sanremo 2022. La kermesse musicale più importante del nostro Paese, come ormai sappiamo da mesi, andrà in scena dall'1 al 5 febbraio ...

