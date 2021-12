Camera di commercio di Salerno: Digitalizzazione e promozione del territorio, in 5 anni investiti 12 mln (Di venerdì 17 dicembre 2021) In 5 anni la Camera di commercio di Salerno ha investito oltre 12 milioni di euro per favorire la transizione digitale delle imprese e lo sviluppo del territorio. Più di 3 mila la aziende coinvolte. “La consiliatura che si sta per chiudere, avviata nell’ottobre del 2016 – si legge nella nota di consuntivo che illustra le attività realizzate nel corso del mandato (periodo 2016-2021) del presidente Andrea Prete -, ha visto impegnata la Camera di commercio di Salerno nelle funzioni di competenza che sono: di tipo amministrativo, quali la tenuta di registri, elenchi, albi e ruoli, gli adempimenti burocratici connessi; funzioni di regolazione del mercato, quali l’istituzione di camere arbitrali, sportelli di conciliazione, la vigilanza per la repressione ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 dicembre 2021) In 5ladidiha investito oltre 12 milioni di euro per favorire la transizione digitale delle imprese e lo sviluppo del. Più di 3 mila la aziende coinvolte. “La consiliatura che si sta per chiudere, avviata nell’ottobre del 2016 – si legge nella nota di consuntivo che illustra le attività realizzate nel corso del mandato (periodo 2016-2021) del presidente Andrea Prete -, ha visto impegnata ladidinelle funzioni di competenza che sono: di tipo amministrativo, quali la tenuta di registri, elenchi, albi e ruoli, gli adempimenti burocratici connessi; funzioni di regolazione del mercato, quali l’istituzione di camere arbitrali, sportelli di conciliazione, la vigilanza per la repressione ...

Advertising

giuliainnocenzi : Prima vittoria! La Camera ha votato per vietare l’uccisione dei pulcini maschi dal 2026! La palla passa al Senato:… - CamCom_gov : Investiti oltre 12 milioni di euro prevalentemente per #digitalizzazione #internazionalizzazione #turismo e promozi… - Valeria76ad : RT @CLVeneto: Veneto: da @RegioneVeneto e Camera di Commercio di Venezia Rovigo contributi alle imprese artigiane e del settore secondario… - tvoggi : CAMERA DI COMMERCIO, IL BILANCIO DEL PRESIDENTE ANDREA PRETE La consiliatura che si sta per chiudere, avviata nell’… - ninnitarantino : RT @giuliainnocenzi: Prima vittoria! La Camera ha votato per vietare l’uccisione dei pulcini maschi dal 2026! La palla passa al Senato: met… -