Bassetti: “Covid e Coppa d’Africa? I calciatori dovrebbero vaccinarsi per obbligo” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Bassetti: “Coppa d’Africa? I calciatori dovrebbero vaccinarsi per obbligo. Variante Omicron? Difendersi senza allarmismi. Entro l’estate immunità e virus depotenziato” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto il professor Matteo Bassetti, Direttore Clinica malattie infettive San Martino di Genova, per parlare della nuova variante del Covid 19, Omicron, e dei calciatori che devono vaccinarsi. Queste le sue parole: SULLA Coppa d’Africa “Coppa d’Africa e Covid-19? I giocatori sono una di quelle categorie che andava vaccinata per ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 17 dicembre 2021): “? Iper. Variante Omicron? Difendersi senza allarmismi. Entro l’estate immunità e virus depotenziato” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto il professor Matteo, Direttore Clinica malattie infettive San Martino di Genova, per parlare della nuova variante del19, Omicron, e deiche devono. Queste le sue parole: SULLA-19? I giocatori sono una di quelle categorie che andava vaccinata per ...

Advertising

Enzovit : Bassetti: 'Covid e Coppa d'Africa? I calciatori dovrebbero vaccinarsi per obbligo'' - PierCasolari : Se il vaccino non funziona e’ colpa del tuo sistema immunitario. Il salto mortale dell’immunologo Galli. Se invece… - viralvideovlogs : RT @innekstasy: Ma #Bassetti i dati li recupera dal manuale Delle giovani marmotte??? #Covid_19 #COVID19 questo non vuol dire che #Belpietr… - innekstasy : Ma #Bassetti i dati li recupera dal manuale Delle giovani marmotte??? #Covid_19 #COVID19 questo non vuol dire che… - gius_saffioti : Dopo due anni non si è ancora capito che l’unico approccio da seguire contro COVID-19 è dettato da principio di pre… -