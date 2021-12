-Barcellona | spunta l’interesse per Bernardeschi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Dalla Spagna giunge la voce di un interesse concreto delper Federico, in scadenza di contratto a giugno. Ci sarebbe già stato un incontro tra i vertici blaugrana e l’agente del giocatore per verificare la possibilità di un trasferimento in Catalogna a parametro zero a partire dalla prossima estate. -reale perè reale? Il futuro dell’ex giocatore della Fiorentina non è ancora ben definito. Dopo una stagione da dimenticare con Andrea Pirlo in panchina, dove ha praticamente fatto soltanto qualche comparsa, ora, rivitalizzato dalla conquista dell’Europeo in maglia azzurra è tornato protagonista con la Juventus tanto da trovare un posto fisso nell’undici di mister Allegri che lo ha utilizzato in tanti ruoli ...