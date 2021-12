Auto cinesi in Italia - Anche la Chery Omoda 5 è pronta allo sbarco: ecco la lista completa (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Chery è l'ultimo marchio in ordine di tempo ad aggiungersi a una lista che comincia a diventare numerosa: quella dei marchi cinesi pronti ad entrare, o già presenti, nel mercato europeo. La Casa ha diffuso le informazioni relative alla Omoda 5, modello presentato in forma definitiva al Salone di Guangzhou solo poche settimane fa. La vettura è una crossover elettrificata che verrà commercializzata tra il 2022 ed il 2023 in Sud America, in Australia e in altri Paesi dell'Asia, oltre che nel Vecchio Continente. Il modello va ad ingrossare le fila di un'offerta, quella proveniente dalla Cina, quasi tutta a batteria. In Italia la Omoda 5 giungerà nel 2023 come primo modello in assoluto proposto dalla Chery nel Belpaese. L'assalto delle asiatiche verso l'Europa. ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 dicembre 2021) Laè l'ultimo marchio in ordine di tempo ad aggiungersi a unache comincia a diventare numerosa: quella dei marchipronti ad entrare, o già presenti, nel mercato europeo. La Casa ha diffuso le informazioni relative alla5, modello presentato in forma definitiva al Salone di Guangzhou solo poche settimane fa. La vettura è una crossover elettrificata che verrà commercializzata tra il 2022 ed il 2023 in Sud America, in Australia e in altri Paesi dell'Asia, oltre che nel Vecchio Continente. Il modello va ad ingrossare le fila di un'offerta, quella proveniente dalla Cina, quasi tutta a batteria. Inla5 giungerà nel 2023 come primo modello in assoluto proposto dallanel Belpaese. L'assalto delle asiatiche verso l'Europa. ...

Advertising

FrancescoAbba11 : @Gambas81218568 @lapoelkann_ @RaiTre È finita ai francesi e sti grandissimi cazzi che non siano cinesi. Un banale t… - andreeamu__ : RT @albe_: @NdrCcc Ma certo, mandiamo a spasso qualche centinaio di migliaia di addetti per fare i cinesi di 50 anni fa. Intanto l'auto evo… - albe_ : @NdrCcc Ma certo, mandiamo a spasso qualche centinaio di migliaia di addetti per fare i cinesi di 50 anni fa. Intan… - DanieleBerghino : @Principe_dUcria @GabrieleIuvina1 @merics_eu @PadmeAmidala80 @andrea_tarta @iuvinale_n @Tonytruante E molte delle c… - BeppeGatti : @BMWItalia Basterebbe avere i soliti 80000 euro che puzzano nel conto corrente vero ? I Cinesi vi mangeranno in un… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto cinesi NIO: non una semplice casa automobilistica cinese La storia di NIO: i fatti salienti NIO si è presentata nel 2014 come 'l'ennesimo' produttore di auto elettriche, ma ha suscitato un enorme interesse da parte delle principali società cinesi, come ...

Che cos'hanno in comune una mela e un buco nero? Secondo uno studio dell'Università di Harvard (Usa) e di altri centri britannici e cinesi, una ... E hanno visto che le varie forme che può assumere il frutto attorno al picciolo sono auto - simili, ...

Auto: Bmw espanderà presenza nel mercato cinese - Dalla Cina ANSA Nuova Europa Anche la Chery Omoda 5 è pronta allo sbarco: ecco la lista completa Con l'aggiunta della Suv di Wuhu sono sempre più numerose le proposte dalla Repubblica Popolare che sono pronte a debuttare, o già lo hanno fatto, sul nostro mercato ...

Continental, intrigo internazionale tra Cina, Taiwan e Lituania La Cina vorrebbe convincere le aziende che producono in Lituania ad abbandonare il Paese, pena l'estromissione dal mercato ...

La storia di NIO: i fatti salienti NIO si è presentata nel 2014 come 'l'ennesimo' produttore dielettriche, ma ha suscitato un enorme interesse da parte delle principali società, come ...Secondo uno studio dell'Università di Harvard (Usa) e di altri centri britannici e, una ... E hanno visto che le varie forme che può assumere il frutto attorno al picciolo sono- simili, ...Con l'aggiunta della Suv di Wuhu sono sempre più numerose le proposte dalla Repubblica Popolare che sono pronte a debuttare, o già lo hanno fatto, sul nostro mercato ...La Cina vorrebbe convincere le aziende che producono in Lituania ad abbandonare il Paese, pena l'estromissione dal mercato ...