Arisa e Vito Coppola stanno insieme? La cantante non si nasconde più (Di venerdì 17 dicembre 2021) Mancano letteralmente poche ore alla finalissima di 'Ballando con le Stelle'. Il penultimo sabato del 2021 sarà quello dedicato all'evento più atteso dell'anno per i fan del programma di Milly Carlucci. C'è grande fermento negli studi Rai tra i protagonisti del reality e in generale tra gli appassionati. Quale sarà la coppia che convincerà di più i giurati e il pubblico da casa? Non resta che attendere le ore 21 circa di domani sabato 18 dicembre per scoprirlo. Come ogni anno, durante il talent si sono formate numerose nuove amicizie. Alcune normali, altre speciali. Alla seconda categoria appartiene indubbiamente la coppia di ballo Arisa e Vito Coppola. I due hanno mostrato di avere un feeling fuori dal comune. Un episodio, però, li ha fatti diventare oggetto di notizie di gossip: il bacio alla fine di un'esibizione di ballo. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Mancano letteralmente poche ore alla finalissima di 'Ballando con le Stelle'. Il penultimo sabato del 2021 sarà quello dedicato all'evento più atteso dell'anno per i fan del programma di Milly Carlucci. C'è grande fermento negli studi Rai tra i protagonisti del reality e in generale tra gli appassionati. Quale sarà la coppia che convincerà di più i giurati e il pubblico da casa? Non resta che attendere le ore 21 circa di domani sabato 18 dicembre per scoprirlo. Come ogni anno, durante il talent si sono formate numerose nuove amicizie. Alcune normali, altre speciali. Alla seconda categoria appartiene indubbiamente la coppia di ballo. I due hanno mostrato di avere un feeling fuori dal comune. Un episodio, però, li ha fatti diventare oggetto di notizie di gossip: il bacio alla fine di un'esibizione di ballo. ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Prisci_volley : @Vito__Coppola noi ci siamo?????? #BallandoConLeStelle #VitoCoppola #vitisa #arisa #votare #finale - Prisci_volley : Quando Vito ci chiede di dargli una mano, noi rispondiamo presente... però ci devi rispondere in DM?? @Vito__Coppola… - euxjt99 : RT @Prisci_volley: Quanto mi mancheranno i miei due cuoricini???? Votateli su tutti social di ballando con le stelle domani sera #arisa #Vit… - Prisci_volley : RT @flexinpuff: Se non votate arisa e vito sabato per farli vincere allora avete proprio un pessimo taste #BallandoConLeStelle -