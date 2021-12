Anche tre ultras del Milan arrestati per un traffico di droga dal Marocco e dal Sudamerica (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ci sono Anche i nomi di alcuni ultras del Milan nell’indagine della procura di Milano su un traffico di droga che partiva dal Marocco e dal Sudamerica. Tre indagati sono stati portati in carcere, quattro agli arresti domiciliari e uno sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con divieto di dimora. In corso Anche numerose perquisizioni in abitazioni riconducibili agli indagati nelle province di Milano, Bergamo, Lodi e Monza Brianza. Leggi Anche: Il manager Di Fazio confessa di aver drogato e abusato della studentessa. Gli avvocati della 21enne: «Non ha detto tutta la verità» Lo zio dei fratelli Bianchi arrestato per reati di droga: ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ci sonoi nomi di alcunidelnell’indagine della procura dio su undiche partiva dale dal. Tre indagati sono stati portati in carcere, quattro agli arresti domiciliari e uno sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con divieto di dimora. In corsonumerose perquisizioni in abitazioni riconducibili agli indagati nelle province dio, Bergamo, Lodi e Monza Brianza. Leggi: Il manager Di Fazio confessa di averto e abusato della studentessa. Gli avvocati della 21enne: «Non ha detto tutta la verità» Lo zio dei fratelli Bianchi arrestato per reati di: ...

