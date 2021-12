Adriana Volpe sbugiarda Magalli: “Fuggito dal tribunale, quanto pagherà” (Di venerdì 17 dicembre 2021) La conduttrice e attuale opinionista del GF Vip 6 ha risposto inferocita alle dichiarazioni che il collega ha rilasciato nella giornata di ieri, svelando come stanno le cose L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 17 dicembre 2021) La conduttrice e attuale opinionista del GF Vip 6 ha risposto inferocita alle dichiarazioni che il collega ha rilasciato nella giornata di ieri, svelando come stanno le cose L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Agenzia_Ansa : Giancarlo Magalli condannato, dovrà risarcire Adriana Volpe. Il conduttore ritenuto responsabile di diffamazione ag… - Corriere : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione aggravata: dovrà risarcire Adriana Volpe - SkyTG24 : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione: dovrà risarcire Adriana Volpe - bocadocoracao21 : Adriana Volpe finalmente ha avuto la sua verdetta su Magalli, sarà costretto a risarcirle 25 mila euro più tutte l… - nonsonodaniel : RT @Corriere: Giancarlo Magalli condannato per diffamazione aggravata: dovrà risarcire Adriana Volpe -