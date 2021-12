A passeggio nel Quirinale | da oggi la visita virtuale

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Era noto che Papa Paolo quinto assisteva alla Messa nella Cappella Paolina in forma privata, senza essere visto, dalla finestra di un oratorio ricavato nello spessore che divide la Cappella dall’appartamento pontificio? O che Gregorio sedicesimo si divertiva ad accompagnare un prelato davanti alla fontana Rustica situata nei giardini e che facesse azionare improvvisamente gli schizzi del pavimento a mosaico per farlo “abbaggnà ccome un purcino”, come scrive in un sonetto Giuseppe Gioacchino Belli? O, ancora, che i Savoia avevano trasformato il solenne Salone dei Corazzieri prima in una pista di pattinaggio e poi in un campo da tennis coperto, visto che durante alcuni lavori di restauro è stata appunto trovata una pallina? Sono solo alcune delle curiosità che nasconde i l palazzo dele che dasi potranno scoprire attraverso la ...