5Stelle, c'è chi tifa per Berlusconi. Ed è pronto a votare l'ex nemico al Colle. Alla faccia di Conte

Berlusconi ancora una volta spariglia le carte. Tra le file dei 5Stelle c'è chi, ufficiosamente, fa il tifo per Silvio al Colle. Alcuni deputati raccontano di essere tentati dal disobbedire alla linea ufficiale del movimento che prevede un secco no all'ex premier. Di essere attratti dalle sirene di Arcore fino a votare per chi in passato è sempre stato il 'nemico numero 1' del movimento fondato da Beppe Grillo. Secondo gli ultimi boatos lo scooting forzista starebbe dando i suoi primi frutti proprio nell'esercito pentastellato. Come dimostra il clima preoccupato che si respira nei più recenti incontri 5Stelle. In particolare, a quanto apprende l'Adnkronos, un...

