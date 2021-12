2021, il picco del carbone. In barba al patto sul clima (Di venerdì 17 dicembre 2021) (di Carlo Luciano) L’obiettivo ribadito il mese scorso alla conferenza Onu di Glasgow è arrivare alla decarbonizzazione entro il 2050: un salto epocale da compiere nell’arco di una generazione. Ma lo shock della pandemia non aiuta. Per accelerare la ripresa produttiva dopo il lockdown, c’è chi ha scelto il carbone. Il più inquinante dei combustibili fossili segnerà un nuovo record annuale nel 2021, tornando sopra i livelli del 2019 e minando gli sforzi per ridurre le emissioni di gas serra. L’allarme viene oggi dall’Agenzia internazionale per l’energia (Iea) con il rapporto Coal 2021 Dopo essere diminuita nel 2019 e nel 2020, si prevede che la produzione globale di energia dal carbone aumenterà del 9% nel 2021 fino a raggiungere il massimo storico di 10.350 terawattora. Il rimbalzo è guidato dalla ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) (di Carlo Luciano) L’obiettivo ribadito il mese scorso alla conferenza Onu di Glasgow è arrivare alla decarbonizzazione entro il 2050: un salto epocale da compiere nell’arco di una generazione. Ma lo shock della pandemia non aiuta. Per accelerare la ripresa produttiva dopo il lockdown, c’è chi ha scelto il. Il più inquinante dei combustibili fossili segnerà un nuovo record annuale nel, tornando sopra i livelli del 2019 e minando gli sforzi per ridurre le emissioni di gas serra. L’allarme viene oggi dall’Agenzia internazionale per l’energia (Iea) con il rapporto CoalDopo essere diminuita nel 2019 e nel 2020, si prevede che la produzione globale di energia dalaumenterà del 9% nelfino a raggiungere il massimo storico di 10.350 terawattora. Il rimbalzo è guidato dalla ...

Advertising

animadellafesta : @HuffPostItalia 2021, il picco del clima. In barba al patto sul carbone. - AnnalisaBruchi : RT @HuffPostItalia: 2021, il picco del carbone. In barba al patto sul clima - HuffPostItalia : 2021, il picco del carbone. In barba al patto sul clima - globalistIT : - KersevanRoberto : @carlo_ger @jacopogiliberto Andare su sito e aggiungere altre fonti, e si ottiene?? Nel caso particolare del 10/3/2… -