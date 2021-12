Viaggiare con i bambini durante le vacanze natalizie, ecco tutte le regole (Di giovedì 16 dicembre 2021) da rispettare in base alla fascia d’età Con la nuova ordinanza introdotta dal Governo per i viaggiatori in ingresso in Italia fino al 31 gennaio, in molti si chiedono cosa implica per chi viaggia con i minori. Secondo quanto definito dall’ordinanza i bambini tra i 5 e gli 11 anni che avranno in green pass per vaccinazione non avranno l’obbligo di esibire la certificazione verde e, dunque, possono entrare liberamente nei luoghi dove è previsto. Leggi anche: VARIANTE OMICRON, COSA SAPPIAMO DELLA SUA DIFFUSIONE IN ITALIA Le cose cambiano invece nella successiva fascia d’età, quella tra i 12 e i 18 anni, che è soggetta alle stesse norme degli adulti. Quindi per prendere treni e aerei basta essere in possesso del green pass base, che si ottiene con un tampone molecolare (72 ore) oppure antigenico (48 ore). Il tampone negativo va mostrato, indipendentemente dal vaccino, al ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) da rispettare in base alla fascia d’età Con la nuova ordinanza introdotta dal Governo per i viaggiatori in ingresso in Italia fino al 31 gennaio, in molti si chiedono cosa implica per chi viaggia con i minori. Secondo quanto definito dall’ordinanza itra i 5 e gli 11 anni che avranno in green pass per vaccinazione non avranno l’obbligo di esibire la certificazione verde e, dunque, possono entrare liberamente nei luoghi dove è previsto. Leggi anche: VARIANTE OMICRON, COSA SAPPIAMO DELLA SUA DIFFUSIONE IN ITALIA Le cose cambiano invece nella successiva fascia d’età, quella tra i 12 e i 18 anni, che è soggetta alle stesse norme degli adulti. Quindi per prendere treni e aerei basta essere in possesso del green pass base, che si ottiene con un tampone molecolare (72 ore) oppure antigenico (48 ore). Il tampone negativo va mostrato, indipendentemente dal vaccino, al ...

