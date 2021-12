Uomini e Donne, Gianni Sperti sotto accusa per le parole dette ad Andrea Nicole (Di giovedì 16 dicembre 2021) Com’era prevedibile conoscendo, Gianni Sperti è andato su tutte le furie apprendendo che Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim si erano visti lontano dalle telecamere, trascorrendo la notte insieme, come hanno confessato pubblicamente nell’ultima puntata di Uomini e Donne. L’ opinionista si è espresso con parole pesanti nei confronti di Andrea Nicole, ritenuta indegna ed ingrata della possibilità che gli è stata data, e questo accanimento ha fatto infuriare il pubblico, che sul web si è rivoltato contro Gianni Sperti. Maria De Filippi spiega perché è delusa da Andrea Nicole L’ ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 dicembre 2021) Com’era prevedibile conoscendo,è andato su tutte le furie apprendendo cheConte e Ciprian Aftim si erano visti lontano dalle telecamere, trascorrendo la notte insieme, come hanno confessato pubblicamente nell’ultima puntata di. L’ opinionista si è espresso conpesanti nei confronti di, ritenuta indegna ed ingrata della possibilità che gli è stata data, e questo accanimento ha fatto infuriare il pubblico, che sul web si è rivoltato contro. Maria De Filippi spiega perché è delusa daL’ ...

