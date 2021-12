Undici anni dopo, si sa la verità dietro quell'immagine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Keanu Reeves, carriera e amori guarda le foto Una delusione lavorativa? Delle pene d’amore? La preoccupazione per qualcuno che non sta bene? Niente di tutto questo. Per anni, il popolo del web si è interrogato sul motivo dell’espressione affranta di Keanu Reeves, 57 anni, in una foto diventata subito virale. Leggi anche › Disponibile il trailer di “Matrix Resurrections”, minuti spettacolari con Keanu Reeves di nuovo Neo L’attore di Matrix era stato fotografato dai paparazzi mentre, ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 dicembre 2021) Keanu Reeves, carriera e amori guarda le foto Una delusione lavorativa? Delle pene d’amore? La preoccupazione per qualcuno che non sta bene? Niente di tutto questo. Per, il popolo del web si è interrogato sul motivo dell’espressione affranta di Keanu Reeves, 57, in una foto diventata subito virale. Leggi anche › Disponibile il trailer di “Matrix Resurrections”, minuti spettacolari con Keanu Reeves di nuovo Neo L’attore di Matrix era stato fotografato dai paparazzi mentre, ...

