Ufficiale | Supercoppa Maradona si gioca a Londra | che schiaffo al Napoli

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Italia-Argentina, quella che doveva essere lasi giocherà ae non a. L’annuncio di Uefa e Conmenbol. la partita si giocherà il prossimo 1 giugno, cambiato anche il nome: Doveva essere laè stata ribattezzata la «Finalissima».Doveva essere la prima. Il condizionale è d’obbligo, visto che nelle parole di ieri di Uefa e Conmebol non c’è traccia. Italia-Argentina, vincitori di Europei e Copa America, si sfideranno l’1 giugno. Per la «Finalissima», come invece è stata chiamata. Ae non a. Come sarebbe stato più giusto. L’idea, riferisce Il Mattino, era ...