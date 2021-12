Turchia: lira crolla dopo nuovo taglio tassi, Erdogan rilancia con salario minimo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ankara, 16 dic. - (Adnkronos) - Tutto come previsto in Turchia dove la Banca centrale ha seguito l'indicazione del presidente Erogan, tagliando ancora di 100 punti il tasso ufficiale d'interesse, che scende così dal 15 al 14 per cento, provocando al tempo stesso l'ennesimo crollo della lira, che ha perso nella seduta odierna oltre il 5 % di valore sulle principali valute, scendendo fino a quota 15,6 sul dollaro. Appena tre mesi fa il tasso di cambio si aggirava intorno a 8 lire per un biglietto verde. Il mercato insomma ha dato il suo giudizio inappellabile sull'ennesimo taglio dei tassi, che a settembre si attestavano al 19% e che - nonostante una inflazione che corre sopra il 21% - invece sono stati continuamente 'sforbiciati' su mandato del presidente, costringendo la Banca centrale a continui interventi sui mercati ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ankara, 16 dic. - (Adnkronos) - Tutto come previsto indove la Banca centrale ha seguito l'indicazione del presidente Erogan, tagliando ancora di 100 punti il tasso ufficiale d'interesse, che scende così dal 15 al 14 per cento, provocando al tempo stesso l'ennesimo crollo della, che ha perso nella seduta odierna oltre il 5 % di valore sulle principali valute, scendendo fino a quota 15,6 sul dollaro. Appena tre mesi fa il tasso di cambio si aggirava intorno a 8 lire per un biglietto verde. Il mercato insomma ha dato il suo giudizio inappellabile sull'ennesimodei, che a settembre si attestavano al 19% e che - nonostante una inflazione che corre sopra il 21% - invece sono stati continuamente 'sforbiciati' su mandato del presidente, costringendo la Banca centrale a continui interventi sui mercati ...

