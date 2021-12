Traffico Roma del 16-12-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione ancora disagi sul grande raccordo anulare perintenso e incidenti sulla carreggiata esterna tra via della Magliana e la Tuscolana è in interno tra la Ardeatina El Ostiense Sempre lungo la carreggiata interna circolazione sempre sostenuta tra Trionfale Prenestina va meglio ai viaggiatori del tratto Urbano della A24 dove sono solo possibili rallentamenti in uscita dalla città tra la tangenziale est e il Gra cambia poco In quest’ultima ora su via Delle Foro Italico sempre trafficato tra la galleria Giovanni XXIII è la Salaria verso San Giovanni rallentamenti anche lungo il tunnel in questo caso in direzione via Pineta Sacchetti e nella città diprudenza su Viale Palmiro Togliatti Perché a causa di un incidente e la strada è momentaneamente chiusa tra Viale dei ...